Covid, cresce il numero di contagi: 907 i positivi. Decessi in calo

Aumentano i positivi al Covid-19 in Italia, mentre sono in calo i decessi. È la Sicilia ad aver registrato il numero più alto di positivi.

Nelle ultime 24 ore, l’Italia ha registrato 907 nuovi casi di positività al Covid-19. In netto aumento, quindi, se si guardano i 480 di ieri. Questi numeri risentono anche del numero minore di tampone eseguiti subito dopo il weekend. Oggi, infatti, i tamponi fatti sono 192.424, ben 118 mila più di ieri.

Decessi in calo

In calo sono invece i decessi che, nelle ultime 24 ore, sono stati 24. Due di questi si riferiscono a decessi avvenuti nei mesi scorsi nella Regione Umbria. Il numero totale dei morti di Covid-19, ad oggi, in Italia, sono 127.074. Scendono anche i ricoveri in terapia intensiva: -4 unità rispetto al -6 di ieri. Stessa cosa possiamo dire dei ricoveri ordinari: nelle ultime 24h se ne registrano 66 in meno.

LEGGI ANCHE: Morì a causa dell’amianto. Il tribunale condanna il Ministero della Difesa

La situazione nelle Regioni

È la Sicilia la Regione ad aver registrato il numero più alto di contagi: 144 sono i nuovi positivi. Seguono la Lombardia con +129 casi di positività, la Campania con +108, il Veneto con i suoi +97 casi. Chiudono la classifica la Regione Puglia con +60 e il Lazio con +58. Casi totali sono, ad oggi, 4.264.704, 1.835 i guariti.