Maltrattamenti ed estorsione ai genitori: arrestato 30enne

Un uomo è stato arrestato in provincia di Grosseto con l’accusa di maltrattamenti ed estorsioni. Le vittime erano i genitori, con cui il trentenne abitava. Le indagini sono scattate alcuni mesi fa a seguito di un intervento dei Carabinieri in virtù di una violenta lite. Il giovane adesso è stato scarcerato e sottoposto a misura cautelare di divieto di avvicinamento.

L’incubo di una famiglia residente in provincia di Grosseto si è concluso. Un trentenne è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti ed estorsione ai danni dei genitori. Le indagini erano state avviate nei mesi precedenti a seguito di una segnalazione. L’uomo aveva avuto una violenta lite con il padre e la madre, con il quale abitava. In difesa di questi ultimi era intervenuto il fratello, il quale era stato rincorso e minacciato con un coltello. L’episodio non aveva provocato, per fortuna, alcun danno, ma aveva permesso ai Carabinieri di mettere luce sulla complessa situazione in cui la coppia viveva. L’indagato, dopo avere trascorso qualche giorno in arresto, è stato successivamente scarcerato. Il gip ha disposto la sostituzione della misura cautelare in carcere con quella del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalle vittime.

I maltrattamenti ai genitori

I maltrattamenti ai genitori da parte del trentenne andavano avanti da diversi anni. Le violenze e le intimidazioni, in base a quanto ricostruito dai Carabinieri di Grosseto, erano all’ordine del giorno. L’uomo, spesso in stato di ebrezza e colmo di ira, malmenava i familiari, fino addirittura a minacciarli di morte nel caso in cui non avessero accettato le sue svariate richieste. Queste ultime, in particolare, erano per la maggior parte legate a questioni economiche. L’indagato, che non svolgeva alcuna attività lavorativa, infatti, si appropriava tramite metodi esplosivi della quasi totalità del patrimonio a disposizione della coppia. In caso di rifiuto, le reazioni erano brutali.

La situazione aveva portato i genitori ad essere costantemente in difficoltà economica. Le risorse, infatti, venivano sperperate dal trentenne. I Carabinieri di Grosseto hanno scoperto, grazie alle testimonianze di uno dei fratelli, che in una occasione la madre del trentenne era stata costretta a chiedergli un prestito di 300 euro per sostenere delle visite mediche, dato che non aveva alcuna disponibilità di denaro. I genitori, infatti, erano stati obbligati, a seguito delle minacce, a dare tutto quello che avevano all’arrestato. Quest’ultimo, adesso, non potrà più avvicinarsi all’abitazione né agli altri luoghi da loro abitualmente frequentati.