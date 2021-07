Un’altra notte di sbarchi a Lampedusa. Circa 472 migranti sono approdati sull’isola in poche ore.

LEGGI ANCHE: Minaccia la compagna con machete e colpisce a testate i Carabinieri: ai domiciliari

Sono ripresi a pieno ritmo gli sbarchi sull’isola di Lampedusa. Questa notte, tra le 2 e le 4 del mattino sono approdati alle coste dell’isola circa 420 migranti. Le motovedette della Capitaneria di porto hanno condotto al molo Favaloro le persone in arrivo, tra cui donne e minori, di nazionalità subsahariana. L’imbarcazione su cui viaggiavano era di soli 20 metri circa. La capitaneria l’ha rintracciata a una quindicina di miglia da Lampedusa e l’ha sequestrata. Altri sette migranti, tra cui una donna, invece, sono riusciti ad approdare direttamente sull’isola. I carabinieri li hanno rintracciati a terra in località via Madonna.

LEGGI ANCHE: Truffa aggravata ai danni dell’ospedale. 49 infermieri finiscono nei guai

Tutti sono stati condotti nell’hotspot di contrada Imbriacola, dove erano stati trasferiti anche i migranti approdati ieri sull’isola in due sbarchi. Un primo barchino intercettato dalla Guardia di finanza aveva condotto sulla più grande delle Pelagie 15 tunisini, tra cui un minore accompagnato, alle 23.30 sempre le Fiamme gialle hanno soccorso 30 persone, rintracciate a circa 10 miglia dall’isola.