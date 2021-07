In Sud Sudan è in atto una delle peggiori crisi umanitarie del mondo. Secondo un rapporto Unicef, 2 bambini su 3 hanno disperato bisogno aiuto. A dieci anni dall’indipendenza le cose non sono cambiate.

In occasione del decimo anniversario dell’indipendenza del Sud Sudan l’Unicef ricorda che un numero record di bambini che hanno bisogno di aiuto. Sono 4,5 milioni di bambini – ovvero, 2 su 3 – che in Sud Sudan hanno un bisogno di aiuto umanitario. In un rapporto sull’impatto della crisi umanitaria sui bambini, l’Unicef ricorda che le speranze secondo cui l’indipendenza avrebbe portato ad una svolta per i bambini sono tramontate. I fattori negativi sono molti, la violenza e i vari conflitti, le inondazioni ricorrenti, la siccità, e altri eventi meteorologici estremi alimentati dal cambiamento climatico. Questi fattori si associano ad una crisi economica sempre più profonda. Tutto ciò ha portato ad una precarietà alimentare estremamente elevata. In Sud Sudan è in atto una delle peggiori crisi umanitarie del mondo.

“La speranza e l’ottimismo che i bambini e le famiglie del Sud Sudan hanno provato alla nascita del loro paese nel 2011 si sono lentamente trasformati in disperazione e sconforto“, ha dichiarato il direttore generale dell’Unicef Henrietta Fore. “L’infanzia di molti bambini di 10 anni in Sud Sudan oggi è stata assediata da violenze, crisi e abusi dei diritti“. Circa 8,3 milioni di persone in Sud Sudan hanno bisogno di assistenza umanitaria. Un numero molto più alto rispetto ai livelli visti durante la guerra civile del 2013-2018, che andavano da 6,1 a 7,5 milioni di persone. Il tasso di mortalità dei bambini è tra i più alti al mondo, ed è stato stimato che 1 bambino su 10 non raggiungerà il suo quinto compleanno.

LEGGI ANCHE: Spagna, aumento casi Covid: in Catalogna disposte nuove misure restrittive

In Sud Sudan c’è bisogno di un’azione urgente

Una delle cause principali è l’alto livello di insicurezza alimentare. Dato molto preoccupante che presagisce che circa 1,4 milioni di bambini soffriranno di malnutrizione acuta quest’anno, la cifra più alta dal 2013. Più di 300.000 bambini – il numero più alto mai registrato nel paese – soffriranno della peggiore forma di malnutrizione e rischieranno di morire se non verranno garantite cure. A causa dell’accesso limitato all’istruzione e degli alti tassi di abbandono scolastico, 2,8 milioni di bambini non vanno a scuola – la più alta percentuale di bambini che non vanno a scuola nel mondo, di oltre il 70% dei bambini in età scolare. La chiusura delle scuole per 14 mesi a causa della pandemia da Covid ha spinto altri 2 milioni di bambini fuori dalla scuola.

LEGGI ANCHE: Politologo di 75 anni finisce sotto accusa per spionaggio a favore della Cina

L’Unicef sta lavorando con i partner per aumentare la capacità di monitoraggio e cura dei bambini contro la malnutrizione acuta, con una casistica prevista di 1,4 milioni di bambini nel 2021. Il miglioramento dell’accesso all’acqua potabile, dei servizi igienico-sanitari e dell’accesso all’assistenza sanitaria di base sono anche tra le principali priorità dell’Unicef, insieme all’accesso all’istruzione. Tuttavia, i fondi rimangono limitati. L’Unicef ha lanciato un appello di 180 milioni di dollari per assistere i bambini più vulnerabili. A metà anno, questo appello è finanziato solo per un terzo, e il più ampio piano di risposta umanitaria rimane analogamente sottofinanziato. I donatori hanno già apportato tagli ai loro budget per il Sud Sudan – o hanno annunciato che le riduzioni sono dietro l’angolo. La crisi peggiorerà con l’arrivo della stagione di magra e l’aumento del rischio di inondazioni.