Coronavirus, Fauci: «Vaccinatevi, vi proteggerà da variante Delta»

Il virologo statunitense Anthony Fauci, nel corso di un incontro della task force anti Covid della White House, invita gli americani a vaccinarsi

Nel corso del briefing della task force anti Covid della White House, in cui si è data l’allerta sull’aumento di contagi e ricoveri in ospedale nell’ultima settimana, il virologo Anthony Fauci ha esortato gli americani a vaccinarsi. «L’unica conclusione ragionevole cui uno possa raggiungere è: per favore vaccinatevi, vi proteggerà dalla diffusione della variante Delta», ha detto Fauci.

«Questa rapida crescita è preoccupante, la variante delta sta aumentando in zone del Paese», ha precisato Rochelle Walensky, direttrice Centers for Disease Control and Prevention. Tra i focolai più pericolosi vi sono quelli registrati in Missouri e Arkansas, in cui vi sono le più basse percentuali di vaccinazione anti Covid.

In Missouri, il governatore Mike Parson ha dato ordine alle autorità sanitarie locali di non aderire all’iniziativa del presidente Joe Biden di organizzare una campagna di informazione sul vaccino porta a porta, dicendo che lo scopo sarebbe imporre la vaccinazione alla gente. «La vaccinazione diffusa è quello che fermerà la pandemia», ha proseguito Walensky affermando che per quanto concerne i morti, il 99% erano persone che avevano rifiutato di vaccinarsi. «Queste morti potevano essere evitate con una semplice, sicura vaccinazione», ha chiosato infine.