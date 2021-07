Haiti, il presidente Moise assassinato da stranieri: 26 colombiani e 2 americani

L’omicidio di Jovenal Moise, presidente di Haiti, è stato compiuto da ventisei colombiani e due americani. La Polizia locale è riuscita a disarticolare il commando di stranieri che ha messo in atto l’agguato. I mandati, tuttavia, al momento restano ignoti. Il governo di Bogotà ha assicurato che collaborerà nelle indagini, mentre dal dipartimento di Stato americano non trapelano ancora notizie in merito al coinvolgimento dei connazionali.

“Gente straniera è entrata nel nostro Paese per uccidere il presidente”. Lo ha detto Leon Charles, capo della polizia di Haiti, in merito all’agguato in cui mercoledì scorso è stato assassinato Jovenal Moise ed è rimasta ferita la moglie Marine. Le autorità locali sono riuscite nelle scorse ore ad individuare i membri del commando. Si tratta di ventisei colombiani – per la maggior parte soldati in pensione – e due americani di origini haitiane. Di questi, diciassette sono stati arrestati, mentre otto sono ricercati. Altri sono morti in uno scontro a fuoco con la polizia a Port au Prince. Il governo di Bogotà ha assicurato che collaborerà nelle indagini, mentre dal dipartimento di Stato americano non è ancora arrivata alcuna conferma in merito al coinvolgimento di connazionali.

La Polizia di Haiti questa mattina ha mostrato alla stampa locale i passaporti delle persone appartenenti al commando che sono state arrestate e le foto segnaletiche di coloro che sono attualmente in fuga. Sono sotto sequestro, inoltre, alcune delle armi usate nell’operazione contro il presidente Jovenal Moise e la moglie Marine. Le indagini adesso si stanno soffermando sui mandanti dell’omicidio, i quali sono ancora ignoti. Una ipotes, messa sul piatto dal premier ad interim Claude Joseph, è che il capo dello Stato possa essere stato assassinato poiché combatteva contro “gli oligarchi” nel Paese. Al momento all’interno di quest’ultimo è stato dichiarato lo stato di assedio.