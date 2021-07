Cittadino americano tra gli arrestati per l’omicidio del presidente di Haiti

Tra le sei persone arrestate per l’omicidio del presidente di Haiti, Jovenel Moise, c’è un cittadino americano. Lo ha dichiarato in un’intervista al Washington Post Mathias Pierre, ministro per le elezioni e le relazioni tra i partiti.

Il cittadino americano si chiama James Solages, americano ma di origine haitiana, ha spiegato ancora Pierre, secondo il quale anche un altro degli arrestati potrebbe essere un haitiano americano. Confermato poi che quattro dei componenti del commando che ha fatto irruzione nella residenza di Moise, uccidendo il presidente e ferendo la moglie, sono stati uccisi dalla polizia.

Le autorità non hanno rilasciato i nomi degli altri detenuti, ma il ministro per le Comunicazioni, Pradel Henriquez li ha descritti come “stranieri”.