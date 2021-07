Omicidio di Bolzano, le prime indiscrezioni: Benno seminfermo quando uccise il padre

Benno Neumair il 4 gennaio ha strangolato i suoi genitori. Secondo le prime indiscrezioni sarebbe da considerarsi seminfermo di mente, in relazione però al primo omicidio, quello del padre, non per l’uccisione della madre. La perizia psichiatrica completa verrà illustrata nella prima udienza fissata per il 20 luglio.

I periti del giudice per le indagini preliminari, Carla Scheidle, hanno depositato le loro conclusioni in merito alla capacità di intendere e di volere del ragazzo. Benno, secondo gli esperti, soffrirebbe di un disturbo narcisistico sociopatico, e avrebbe reagito in modo aggressivo ad una situazione per lui troppo stressante, ovvero il litigio del padre.