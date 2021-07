Arrestato uomo vampiro: ha rapito e ucciso 10 bambini e ne ha bevuto il sangue

Masten Milimo Wanjala, 20 anni, ha rapito e assassinato almeno 10 bambini senza pietà e come un vampiro ne ha bevuto il sangue

Un ragazzo di 20 anni ha rapito e ucciso senza pietà almeno dieci bambini. È successo in Kenya, in un’area boschiva di Nairobi. Il giovane, dopo aver ucciso i piccoli, secondo le autorità, proprio come un vampiro, ha bevuto il sangue delle sue vittime. Il giovane era finito in manette per l’omicidio di due bambini, ma poi ha confessato di aver ucciso 10 minori.

L’arresto del 20enne si va inserire in un’inchiesta che vedeva un’inquietante sparizione di due bambini al giorno nelle ultime settimane. Da quanto riportano le autorità locali, «Wanjala ha massacrato da solo le proprie vittime nella maniera più spietata, talvolta succhiando il sangue dalle loro vene prima di giustiziarle». La polizia lo ha descritto come un «vampiro assetato di sangue».

Il giovane ha commesso gli infanticidi nell’arco di 5 anni, poi mercoledì lo hanno arrestato. I suoi obiettivi erano ragazzini di 12/13 anni, e a detta dei poliziotti, avrebbe drogato le sue vittime, per poi dissanguarle. Altre le ha strangolate.

Il suo arresto è finito su tutti i giornali locali e la polizia ha raccontato che la sua prima vittima è stata una 12enne rapita 5 anni fa a est di Nairobi. All’epoca chiese alla famiglia di un altro minore 30mila scellini kenyoti (234 euro) prima di assassinarlo. Il ventenne non si è pentito per i terribili delitti commessi e ha confessato agli inquirenti di aver provato «molto piacere» da quegli infanticidi.