Covid, in Cina 65 nuovi contagi: non erano così tanti dal mese di gennaio

Lo ha comunicato la Commissione sanitaria nazionale: 57 casi “importati” e altri 8 locali, nello Yunnan

Sono 65 i nuovi casi di contagio in Cina, come riporta The Guardian. I contagi non erano così tanti dal mese di gennaio. A comunicare i suddetto dati, la Commissione sanitaria nazionale. Confermati, nello specifico, 8 casi sorti in loco, nello Yunnan, e altri 57 “importati”, di cui 41 sempre nello Yunnan, 4 nel Guangdong, tre a Tianjin, tre a Shanghai e nello Hubei, uno a Pechino, uno nel Fujian e infine uno nel Sichuan.

Leggi anche:—>Vaccino Covid, Galli: «A sentir parlare di immunità di gregge, mi viene l’orticaria»

Da quanto si evince dai dati ufficiali, non vi sono stati decessi in Cina, nella giornata di ieri, legati al Coronavirus. I dati da inizio emergenza indicano 92.342 casi confermati, inizialmente diffusi a Wuhan e 4.636 morti.