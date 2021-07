Ieri a Giugliano in Campania in provincia di Napoli, in un campo rom è stato arrestato un uomo di 73 anni latitante da 8 anni.

Un 73enne nato in Bosnia-Erzegovina, pregiudicato e senza fissa dimora, è stato arrestato a Giugliano in Campania (Napoli) dai Carabinieri della sezione operativa locale. Il tribunale di Roma aveva emesso una misura cautelare in carcere il 30 agosto 2013. La procura di Roma ha emesso l’ordine di carcerazione il 22 gennaio 2014. L’uomo è condannato alla pena di 1 anno e 4 mesi per i reati di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Ma l’uomo si è reso irreperibile negli ultimi 8 anni, dichiarato latitante sottraendosi alle ricerche delle forze dell’ordine.

LEGGI ANCHE: Covid, Salmaso: “I non vaccinati sostengono il virus. Spaventoso incremento di contagi tra i più giovani”

Nella serata di ieri i Carabinieri lo hanno localizzato nell’insediamento rom di via Carrafiello dove, bloccato dai militari, ha fornito delle false generalità. I Carabinieri lo hanno identificato dopo gli accertamenti foto segnaletici e lo hanno portato nel carcere napoletano di Poggioreale.