Emanuele, l’autista morto a Capri, il tweet choc: «Notizia certissima, malore dopo il vaccino»

Alla tragedia della morte di Emanuele Melillo, l’autista del bus morto ieri a Capri a soli 33 anni, lasciando sola la moglie incinta, si unisce quest’oggi quanto accaduto su Twitter, dei messaggi vergognosi, che hanno sconvolto la rete.

Il disastro è avvenuto ieri, con la tragica e prematura dipartita di Emanuele, diversi i feriti, quasi una ventina, due gravi, tra cui un bimbo. L’Italia è ancora sotto choc per quanto accaduto, Emanuele sarebbe diventato papà tra poche settimane. Al dramma straziante, si sono andati ad aggiungere i messaggi degli sciacalli della rete, che non si fermano davanti a nulla, nemmeno di fronte ad una disgrazia di questa portata.

Un utente su Twitter ha pensato di fare una correlazione tra il malore e la morte di Emanuele, scrivendo: «Notizia certissima – tale ‘Carmen B’. – il ragazzo morto per un malore che gli ha causato la perdita del controllo del pullman a Capri era stato siringato con Pfizer 48 ore prima. A Napoli ci conosciamo tutti e sappiamo tutto di tutti. Il ragazzo era un ragazzo sano. È stato il “vaccino”!». A Napoli “ci conosciamo tutti”. Certo, Napoli, noto ‘paesino’, di quattro abitanti. Naturalmente si conoscono tutti.

Come riportato dal governatore Vincenzo De Luca, Emanuele probabilmente è stato colpito da un malore, forse un infarto, mentre guidava il mezzo. Ha tentato di accostare il bus ma non è riuscito. «Non possiamo non rivolgere un pensiero a Emanuele Melillo, giovane autista morto ieri a Capri. È stato colto da malore, probabilmente un infarto, ha cercato di accostare il pullman per evitare danni, non ci è riuscito. Una tragedia che poteva essere molto più grande», ha dichiarato De Luca. «Il nostro cordoglio alla famiglia del giovane Emanuele, per il resto cercheremo di seguire la situazione dei feriti che sono stati portati in terraferma, alcuni bambini ricoverati al Santobono. Cercheremo di seguirli fino alla dimissione dai nostri ospedali».

Il tweet fa il giro della rete

Il tweet rapidamente ha fatto il giro dei social, diventando virale. Naturalmente la platea degli scettici e dei no vax si è scatenata. Moltissimi anche i messaggi di sdegno, l’utente è stata infatti presa di mira da chi, non ha affatto gradito il suo post. L’espressione da lei riportata “NOTIZIA CERTISSIMA” è entrata nei trending di Twitter, molti gli utenti che hanno fatto lo screenshot del suo post.

NOTIZIA CERTISSIMA: ecco il vero aspetto della tizia novax che si è svegliata ed ha deciso di essere ignorante anche oggi pic.twitter.com/ooGlyorV1I — my(sa)turn (@giuhotaru) July 23, 2021

La replica di ‘Carmen’

«Non è il primo! Purtroppo dopo il “vaccino” più di uno di mia conoscenza, diretta e non, è morto di malore improvviso. CRIMINALI!». Poi però decide di fare una precisazione: «La notizia è che fosse vaccinato, la correlazione è una mia opinione, ovviamente».