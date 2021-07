Hugo Millan, pilota di 14 anni muore in pista investito da un alto pilota

Il 14enne è stato travolto da un altro pilota mentre cercava di lasciare la pista a piedi. Tutte le gare sono state annullate.

Non ce l’ha fatta Hugo Millan. Il pilota 14enne è morto dopo un incidente avvenuto sulla pista di Aragon durante l’European Talent Cup. Troppo gravi le ferite riportate.

L’incidente

Millan, giovane promessa delle due ruote, è caduto con la sua moto sulla pista di Aragon, a 13 giri dal termine. Mentre provava ad uscire dalla pista a piedi, Hugo Millan è stato travolto da un altro baby pilota, Oleg Pawelec. Il polacco, purtroppo, non ha potuto evitarlo in alcun modo. Compresa la gravità della situazione, la gara è stata immediatamente sospesa. Il 14 enne è stato trasportato in elicottero all’Ospedale di Zaragoza, ma nonostante il pronto intervento dei soccorritori per lui non c’è stato nulla da fare.

Dopo la pausa necessaria per permettere i soccorsi, la gara dell’European Talent Cup è ripartita. Dopo aver appreso però la tragica notizia della morte del pilota, gli organizzatori hanno deciso di cancellare tutte le gare che oggi si sarebbero dovute disputare sulla pista di Aragon.