Massimiliano Minnocci nei guai, arrestato a Ponza «er Brasiliano»

Il noto influencer e ultras romano, all’arrivo dei Carabinieri, ha tentato di colpire uno degli agenti. Arrestato, è stato poi rilasciato.

Torna a far parlare di sé, Massimiliano Minnocci, conosciuto dai più come «er Brasiliano», il noto influencer di Pietralata, a Roma. A seguito di una rissa avvenuta nella notte, Minnocci è stato arrestato a Ponza.

I fatti

Nella notte tra venerdì e sabato, i Carabinieri di Ponza sono stati chiamati ad intervenire in zona Banchina Nuova perché i residenti lamentavano la presenza di un uomo che inveiva contro i passanti. Il 42enne avrebbe anche tentato di danneggiare alcune auto parcheggiate. All’arrivo delle Forze dell’Ordine, Minnocci ha cercato di colpire uno degli agenti, ma è stato prontamente immobilizzato e perquisito.

Massimiliano Minnocci è stato arrestato e successivamente rilasciato. A lui è stato inoltre consegnato un foglio di via di tre anni: «er Brasiliano» non potrà dunque tornare sull’isola per il periodo sopra citato. Il 42enne romano dovrà rispondere di più reati quali violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.