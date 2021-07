Due sorelle un solo corpo, la storia delle gemelle siamesi Carmen e Lupita Andrade

Due giorni su Real Time è stata trasmessa Due Sorelle un solo corpo, raccontando la storia riguardante le due gemelle nate siamesi, le quali vivono in Messico in una situazione molto delicata.

Cosa è accaduto a loro

Nate nel 2002, la loro nascita è stata parecchio travagliata, dovendo convivere sin da subito come gemelle siamesi diencefaliche gemelle siamesi diencefaliche, vale a dire persone nate su uno stesso corpo fatto di due gambe ed altrettante braccia, unite ambedue dal torace fino al bacino. Tale situazione avviene una ogni 120 mila nascite circa. Nel corso della storia sono stati diversi i casi, nel 1965 a Torino avvenne la prima operazione di separazione riuscita con le sorelle Foglia, all’epoca bambine di 7 anni. Riguardo a quanto accaduto nella prima serata di Real Time, si narra la vicenda di Carmen e Lupita Andrade, gli erano state diagnosticate 3 giorni di vita, ma ormai maggiorenni convivono ancora insieme.

La convivenza delle due sorelle

Carmen controlla la parte sinistra del corpo, mentre Lupita quella opposta, vi sono casi simili estremi nei quali bisogna decidere di sacrificare la vita dell’una, in modo tale da far vivere in modo normale l’altra, ma nella fattispecie le sorelle Andrade hanno optato nel condividere il loro percorso, per quanto complicato, in modo convinto vogliono rimanere unite e legate. La puntata ha evidenziato inoltre come il sostegno dei genitori non sia mancato nel corso degli anni, appoggiando con decisione la scelta di continuarle ad unire. L’ultimo periodo fa riferimento al college frequentato da entrambe, ma oltre agli evidenti problemi, le gemelle Andrade hanno dichiarato come loro vivano esattamente come le altre persone, una vera e propria lezionea agli altri. Il documetario è stato trasmesso per la prima volta dall’emittente britannica Channel 4, per poi essere riportata in Italia da Discovery e ieri sera da Real Time per la prima volta in chiaro nel nostro Paese.

