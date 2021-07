Istat: Codacons, vaccini e ritorno a normalità fanno crescere la fiducia

Cresce in modo notevole la fiducia di consumatori e imprese, il che è un’ottima notizia per il Codacons

Cresce in modo notevole la fiducia di consumatori e aziende, il che rappresenta un buon segno per il Codacons. L’indice a luglio ha oltrepassato i livelli del periodo pre-Covid, con valori più alti da settembre 2018. Si tratta di un “tesoretto” capace di supportare la ripresa dell’economia del nostro Paese e far ripartire l’Italia più velocemente.

Con il ritorno verso la normalità, i vaccini e la rimozione delle restrizioni Covid, c’è stato un notevole aumento della fiducia sia da parte dei consumatori sia delle aziende, come spiega il Codacons.

Secondo l’ente, infatti, ora sta al Governo il dover sfruttare questo tesoretto per supportare i consumi, perché con la crescita della fiducia le famiglie sono più propense a spendere. Tuttavia, sono necessarie misure mirate per sostenere quella parte di popolazione che ha avuto gravi conseguenze dal punto di vista della riduzione di reddito a causa dell’emergenza Coronavirus.

Il salto di fiducia avrà degli effetti positivi per tutta l’economia nazionale se il Governo saprà usarla per dare l’accelerata definitiva alla ripresa dell’economia italiana, come spiega il Codacons.