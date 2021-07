Le Olimpiadi 2020 tra l’aumento vertiginoso dei contagi. Altre 4 prefetture verso lo stato di emergenza in Giappone. Tra queste anche quella di Osaka.

A pochi giorni prima dell’inizio delle Olimpiadi 2020, l’aumento di casi di Covid-19 in Giappone ha portato lo stato di emergenza a Tokyo. Le Olimpiadi sono state in bilico fino all’ultimo ma poi si è deciso di disputare le gare ad ogni modo. Ma i contagi non si fermano, anche tra gli atleti sono stati registrati vari casi.

Le autorità giapponesi, a seguito di un aumento dei casi di Covid-19, dovrebbero dichiarare lo stato di emergenza nella prefettura di Osaka ed in altre tre vicino Tokyo. Lo riporta l’agenzia di stampa Kyodo, precisando che la decisione sarà presa nelle prossime ore.

Il governo del primo ministro Yoshihide Suga dovrebbe imporre lo stato di emergenza – che già è in vigore a Tokyo e Okinawa – nelle prefetture di Chiba, Kanagawa e Saitama da lunedì prossimo al 31 agosto. L’emergenza a Tokyo e Okinawa, invece, sarà prorogata dal 22 al 31 agosto. Inoltre in cinque prefetture – Hokkaido, Ishikawa, Kyoto, Hyogo e Fukuoka – da lunedì sarà imposto un “semi-stato di emergenza”, secondo la Kyodo.