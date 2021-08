Tentato femminicidio: spara ad una donna, ma viene aggredito dai vicini

La sparatoria è avvenuta in un residence nella periferia di Palermo. L’uomo è stato colpito dai vicini, intervenuti per difendere la donna.

Ieri sera, si è verificata una sparatoria nella periferia di Palermo, in un residence in Via dell’Airone. Erano le 20 circa quando un uomo di 50 anni ha esploso alcuni colpi di pistola contro una donna e suo cugino, intervenuto per difenderla. Alla scena hanno assistito anche i vicini che hanno iniziato a lanciare oggetti contro l’uomo, colpendolo.

LEGGI ANCHE: Francesco Pantaleo, mistero sulla sua morte: tanti i dubbi da risolvere

Tentato femminicidio

Stando alle prime ricostruzioni, si tratterebbe di un tentato femminicidio. La donna avrebbe avuto in passato una relazione con l’uomo che le ha sparato. Gli investigatori sono al lavoro per capire cosa sia effettivamente accaduto e ricostruire la dinamica dell’evento. Attualmente il 50enne è in ricoverato in prognosi riservata dopo essere stato colpito dai vicini, intervenuti per difendere la donna. Sul posto sono intervenuti la Polizia e il 118: nessuno fortunatamente sembra essere in pericolo di vita.