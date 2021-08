Francesco Pantaleo, mistero sulla sua morte: tanti i dubbi da risolvere

Continuano le indagini per ricostruire gli ultimi atti di vita di Francesco Pantaleo, la cui morte è al momento avvolta nel mistero.

Continuano senza sosta le indagini sulla morte di Francesco Pantaleo, la cui scomparsa è circondata da un velo di mistero. Dello studente 23enne non si avevano più notizie da sabato 24 Luglio e il suo corpo è stato successivamente ritrovato carbonizzato in un campo di San Giuliano Terme. Quello che gli agenti vogliono capire è se si possa o meno parlare di suicidio o se vi sono altre persone coinvolte.

Le indagini

A stabilire se si sia trattato di suicidio sarà l’autopsia che si terrà nei prossimi giorni. Autopsia che permetterà di capire se nei polmoni c’è del fumo perché questo è l’elemento decisivo per dire che il 23enne siciliano si è suicidato. Ma le domande sono tante: dov’è il contenitore del liquido infiammabile? Francesco Pantaleo è morto nel posto in cui è stato ritrovato o qualcuno lo ha portato via?

Per provare a rispondere a queste domande, i Carabinieri del nucleo investigativo stanno esaminando anche le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza presenti nella zona. L’area è infatti ampiamente coperta sia da telecamere pubbliche che di privati. In questo modo, si proverà a ricostruire gli ultimi istanti della vita di Francesco Pantaleo. Sequestrata, intanto, la camera da letto nell’appartamento in cui viveva a Pisa con altri due coinquilini. Ed è in camera che Francesco aveva lasciato tutti i suoi effetti personali: occhiali da vista, cellulare, bancomat e il computer nuovo dal quale forse sono stati eliminati dei file.