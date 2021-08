Tentata truffa a un anziano 82enne: si fanno consegnare 5mila euro per 3 succhi di frutta. Già noti alle forze dell’ordine, i due giovani malviventi sono ora finiti agli arresti domiciliari.

Tentano una truffa a un anziano, ma i carabinieri della compagnia di Sorrento sventano il colpo. La vittima è un uomo di 82 anni, affetto da una condizione fisica piuttosto delicata che lo costringe a servirsi continuativamente di ossigeno artificiale. Due giovani malviventi gli avevano chiesto di pagare 5mila euro per un pacco contenente tre succhi di frutta. Scattati i domiciliari, con la ricca refurtiva che è stata invece restituita all’anziano proprietario.

5mila euro per 3 succhi di frutta, finiti ai domiciliari

L’episodio si è verificato in quel di Vico Equense. La vittima è un uomo di 82 anni, affetto da una delicata condizione fisica, raggirato da una truffa dal copione visto e rivisto. L’anziano è stato infatti contattato telefonicamente da un uomo che, fingendosi il nipote, gli avrebbe chiesto il favore di raccogliere (e pagare) un pacco che, di lì a poco, gli sarebbe stato recapitato da un corriere a nome suo. Il pagamento, del totale di 5mila euro, doveva essere effettuato in contrassegno, per delle merce apparentemente acquistata sul web.

LEGGI ANCHE: Fiamme Gialle scovano mega piantagione di marijuana tra aranci e limoni

Ma alla porta dell’anziano, però, a presentarsi sono stati due malviventi, un uomo e una donna, rispettivamente di 27 e 23 anni, entrambi dei Quartieri spagnoli di Napoli e già noti alle forze dell’ordine per precedenti. I due, dopo aver parcheggiato la loro auto a noleggio, sono entrati nel condomio della vittima, per consegnargli quel presunto pacco – e che celava all’interno tre succhi di frutta. La truffa dura appena venti minuti, ma ad osservargli e a seguirli c’era già una pattuglia dei carabinieri.

LEGGI ANCHE: Due fucili e munizioni nel ripostiglio di casa: quarantenne denunciato

La coppia è stata immediatamente bloccata dai militari, appostati lungo l’unica via di fuga che gli avrebbe permesso di dileguarsi. Durante la perquisizione vengono ritrovati i 5mila euro in contanti, fatto che permette ai militari di risalire all’accaduto. Per i due, Raffaele Caiafa (27enne) e Antonietta Doriano (23enne), sono quindi scattate le manette. ed entrambi sono stati sottoposti ai domiciliari in attesa di giudizio. Il denaro trafugato, invece, è stato riconsegnato all’anziano.