Precipita per 7 metri dal balcone di un hotel: 18enne in gravi condizioni

Una ragazza di 18 anni è precipitata ieri sera dal balcone dell’hotel dove sta trascorrendo le vacanze a Riccione. Intorno alle 23, i carabinieri del N.o.r. di Riccione sono intervenuti nell’Hotel Nizza di viale D’Annunzio, dove una giovane turista era poco prima precipitata dal balcone della propria camera.

La giovane ha fatto un volo di circa 7 metri, le cui cause – verosimilmente attribuibili ad un malore improvviso – sono ancora al vaglio dei Carabinieri. La giovane diciottenne di Prato, in vacanza con i propri amici, è ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale ‘Bufalini’ di Cesana, in prognosi riservata, al termine di un intervento chirurgico subito nella notte.

LEGGI ANCHE: Minacce di morte alla redazione di Controradio, accusata di propaganda per il vaccino anticovid

L’Hotel Nizza, è il medesimo albergo che all’inizio della stagione estiva si pubblicizzava come sistemazione ai giovanissimi “purché non fossero stati astemi”. La comunicazione decisamente sopra le righe aveva fatto scattare i controlli amministrativi da parte del Comune che aveva sospeso la licenza del Nizza per cinque giorni perché sprovvisto del documento di valutazione rischi, che necessita anche di integrazione con le regole relative all’emergenza Covid. Una volta colmate le lacune, la struttura aveva riaperto.