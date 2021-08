L’estate calda del governo Draghi: tre nodi da sciogliere nella maggioranza

Ok la pausa estiva, ma ciò non significa che il governo Draghi debba dimenticare i temi caldi, per cui potrebbero nascere nuove tensioni.

Il governo Draghi è nel pieno della sua pausa estiva, ma ciò non toglie che nella maggioranza esistono dei nodi che vanno sciolti al più presto. Il rischio, altrimenti, è di rallentare il lavoro dell’esecutivo su tutti gli altri temi di cruciale importanza che si presenteranno a settembre. Ad esempio, il ritorno in presenza degli studenti. Le patate bollenti che si dovranno passare i partiti e gli esponenti politici che sostengono il presidente del Consiglio Mario Draghi sono tre: gli sbarchi dei migranti, la concessione della cittadinanza italiana tramite l’approvazione della Ius soli, e le dimissioni di Claudio Durigon, il sottosegretario all’Economia che ha recentemente proposto di intitolare il parco di Latina dedicato a Falcone e Borsellino al fratello di Mussolini. A chiederle a gran voce, il Partito democratico. Ma Durigon non sembra intenzionato ad andar via.

Gli sbarchi dei migranti: Salvini vs Lamorgese

Sul tema degli sbarchi dei migranti, la “battaglia” si svolge tra l’attuale ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, e il leader della Lega, Matteo Salvini. Secondo il leader del Carroccio, infatti, la situazione sarebbe peggiorata rispetto a quando era lui stesso il ministro dell’Interno. “Dall’inizio dell’anno a ieri abbiamo contato 31.853” arrivi, “contro i 14.935 dello stesso periodo di un anno fa e i 4.120 del 2019”, ha detto intervistato da La Stampa. Quando appunto c’era il primo governo Conte.

Salvini ha ricordato anche che l’approvazione dei decreti sicurezza – poi modificati proprio da Lamorgese, secondo lui “in peggio” – prevedeva “la possibilità di vietare l’ingresso nelle acque territoriali. Avevamo cancellato l’assurdità dei permessi cosiddetti umanitari. Incrementato la possibilità di tenere i clandestini nei centri permanenti per i rimpatri, in attesa di espulsione. Tagliato i costi dell’accoglienza. Chiuso i mega centri come il Cara di Mineo e altre vergogne sparse per l’Italia. Avevamo confermato gli accordi con la Libia”.

