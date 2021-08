Progettavano rogo per Ferragosto: arrestati titolari di azienda agricola

Un uomo di 60 anni ed il figlio di 27 anni sono stati arrestati in provincia di Siracusa poiché autori di alcuni incendi a luglio. I due, titolari di una azienda agricola, appiccavano il fuoco in modo da avere un maggior numero di campi per il pascolo dei loro animali. In questi giorni ne stavano progettando un rogo anche per il Ferragosto. Nel corso delle perquisizioni presso i casolari sono stati ritrovati anche dei fucili rubati, duecento cartucce e una tanica di gasolio.

I Carabinieri di Noto hanno arrestato due uomini, accusati di essere i principali artefici degli incendi di matrice dolosa scoppiati a luglio nella provincia di Siracusa. Il padre, 60 anni, ed il figlio, 27 anni, erano i titolari di una azienda agricola a Buccheri (borgo medievale di 1800 anime), che dalle fiamme nell’area boschiva traeva beneficio. Lo spazio per il pascolo per il bestiame, infatti, grazie ai roghi era sempre di più, permettendo loro di risparmiare sulle spese di foraggio. I due, in questi giorni, stavano programmando un maxi rogo per la giornata di Ferragosto, ma sono stati scoperti e bloccati prima.

Le indagini sul rogo

Le indagini sugli incendi scoppiati a luglio hanno immediatamente permesso di comprendere che la matrice era dolosa. Le fiamme, infatti, una volta spente dai vigili del fuoco, si riaccendevano poco dopo. Gli investigatori, tracciando una mappa, sono riusciti a risalire al territorio dell’azienda agricola di Buccheri di proprietà di padre e figlio. I due erano ormai esperti in tecniche incendiarie: studiavano le condizioni del vento e attendevano le temperature migliori. In questa settimana, nella provincia di Siracusa, si sono toccati i 49 °C, terreno fertile per le loro azioni illegali.

LEGGI ANCHE -> Green Pass in vendita a 5 euro: il commercio illegale in farmacia

LEGGI ANCHE -> Uccide figli di 2 anni e 10 mesi: “Avevano dna di serpenti, sarebbero diventati mostri”

Le forze dell’ordine hanno colto in flagranza i due piromani – che erano stati nelle scorse ore messi sotto osservazione – mentre organizzavano un rogo per la giornata di Ferragosto. Avevano già individuato una zona con delle sterpaglie, pronte a fare da miccia. Nel corso della perquisizione nei casolari dell’azienda agricola, inoltre, sono stati ritrovati due fucili, risultati rubati anni fa, un gran numero di cartucce e una tanica di gasolio. Il padre e il figlio sono stati arrestati.