Travolta dal fuoco dei fornelli: morta la giudice Aurelia Del Gaudio

Aurelia Del Gaudio è morta a causa di un incidente domestico. La giudice in pensione, domenica scorsa, è stata travolta dalle fiamme dei fornelli. I vestiti hanno immediatamente preso fuoco, senza lasciarle scampo. Le ustioni riportate erano gravissime, tanto che non c’è stato nulla da fare per salvarla. Il marito Franco Tarlà, nel tentativo di soccorrerla, si è bruciato mani e piedi ed è ricoverato.

La morte di Aurelia Del Gaudio, stimata giudice in pensione e volontaria impegnata nel sociale, ha sconvolto la provincia di Bergamo. La settantaduenne, domenica scorsa, di rientro dalle ferie, ha avuto un incidente domestico. È stata travolta dalle fiamme dei fornelli mentre cucinava nel suo appartamento in via delle Rose. I vigili del fuoco sono immediatamente intervenuti per spegnere l’incendio ed i soccorritori del 118 hanno prestato le prime cure alla donna, trasferendola successivamente d’urgenza nel reparto grandi ustionati dell’ospedale Bufalini di Cesena. Qui, nella notte tra giovedì e venerdì, è stato dichiarato il decesso. Le ustioni erano troppo gravi. Il marito Franco Tarlà, che si è anch’egli ustionato mani e piedi nel tentativo di soccorrerla, è ricoverato all’ospedale Bellaria di Bologna.

LEGGI ANCHE -> Progettavano rogo per Ferragosto: arrestati titolari di azienda agricola

Il ricordo di Aurelia Del Gaudio

Aurelia Del Gaudio era una donna amata, dalla sua famiglia e non solo. Il compagno di vita, Franco Tarlà, è disperato e non smette di manifestare il proprio dolore su Facebook dall’ospedale in cui è ancora ricoverato. “Il mio dolcissimo amore che già ora mi manca infinitamente”, scrive. E allo stesso tempo: “Mi solleva solo un po’ sapere che le sue sofferenze siano finite”. I funerali si svolgeranno presso la chiesa di Granarolo, città di origine, e la settantaduenne aveva manifestato la volontà di non ricevere fiori, bensì offerte da donare ad organizzazioni di volontari.

LEGGI ANCHE -> Lorenzo muore a 19 anni per shock anafilattico: ha ingerito per errore un crostaceo