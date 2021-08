Il murale dedicato a Raffaella Carrà imbrattato da scritte omofobe

Scritte omofobe hanno deturpato il murale dedicato a Raffaella Carrà a Barcellona (Spagna), realizzato da Salvatore Benintende. «Gay no» e «Vih», sono le scritte comparse sull’opera dello street artist di origini palermitane.

Secondo quanto riportato dai quotidiani spagnoli, dei vandali avrebbero imbrattato il murale dedicato, dopo la sua morte, a Raffaella Carrà, simbolo da sempre del mondo Lgbtq.

Raffaella Carrà si è sempre mostrata aperta, solare e disponibile con tutti, probabilmente queste le ragioni per cui il mondo gay l’ha eletta come sua ‘icona’, la stessa Carrà ignorava il motivo all’origine, e in un’intervista aveva dichiarato: «Morirò senza saperlo. Sulla mia tomba lascerò scritto: ‘Perché sono piaciuta tanto ai gay?‘».

L’artista, classe 1980, residente da diversi anni a Barcellona, è noto con lo pseudonimo Tvboy. Il ritratto della Carrà è stato realizzato pochi giorni dopo la sua morte. Sfondo arcobaleno e sopra una scritta: “Una vita è una vita quando hai la libertà”, ad evidenziare ulteriormente il messaggio di inclusività. Il video del murale deturpato è stato diffuso da una radio spagnola generando rabbia e sdegno.