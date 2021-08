Siria, attacco terroristico a Hama: a perdere la vita due agenti di polizia. Ieri nuovi bombardamenti per riconquistare un’enclave dell’opposizione al regime, a perdere la vita altre due persone.

Nuovo attacco terroristico, quello verificatosi nelle scorse ore in Siria. Secondo quanto si apprende dai media internazionali, sarebbero almeno due gli agenti di polizia rimasti uccisi in un blitz perpetrato contro un posto di blocco a Hama, capoluogo dell’omonima provincia della Siria centrale. “Due agenti delle forze di sicurezza nazionali sono morti questa mattina a causa di un attacco terroristico contro un posto di blocco nel quartiere di Al Murabit”, viene fatto sapere da una fonte interna alla polizia locale. Pare, inoltre, che l’attacco sia stato compiuto da due uomini, arrivati in motocicletta e muniti di armi automatiche.

Continuano i bombardamenti in Siria

Nella giornata di ieri, invece, le forze fedeli al regime siriano di Bashar Al Assad hanno lanciato una grande offensiva per riconquistare un’enclave dell’opposizione assediata nella provincia meridionale di Deraa, secondo fonti dell’opposizione. Come riportato dal quotidiano Mena, i bombardamenti e il lancio di razzi dell’esercito di Al Assad e della milizia sciita supportati dall’Iran avrebbero provocato la morte di almeno due persone. Sempre nel distretto di Deraa Al Balad, inoltre, sarebbero stati segnalati pesanti scontri.

Per quasi un mese, i ribelli avevano resistito a un accordo supervisionato dalla Russia, alleata di Damasco, per lasciare il distretto pacificamente, senza invasione da parte del regime. “Dopo tre giorni di bombardamenti, il regime sta aumentando la pressione cercando di avanzare sul campo“, ha però spiegato una fonte anonima interna all’opposizione siriana ad Amman. Il regime e i suoi alleati godono di un enorme vantaggio in termini di potenza di fuoco, ma sembra che non abbiano avuto l’approvazione della Russia per lanciare un assalto in piena regola e prendere Deraa Al Balad, dopo un mese di assedio. Non è ancora chiaro se l’attacco sia da definirsi come un assalto finale all’enclave – in cui vivono migliaia di civili.

I tre anni di pace imposta dalla Russia a Deraa sono stati segnati da numerosi omicidi, attacchi e scontri da parte dei ribelli. Per quasi un mese, la maggior parte dei ribelli a Deraa Al Balad (si parla di circa 400 uomini) ha respinto le pressioni della Russia, secondo il cui accordo sarebbe prevista la consegna delle armi e la ripresa del controllo da parte del regime. Una situazione ancora in stallo, che oscilla tra l’attuazione parziale e il rifiuto da parte dei ribelli. Secondo le dichiarazioni di un comitato delle città di Hauran, in linea con l’opposizione, pare che “le forze del regime stanno insistendo nel trascinare la regione in una feroce guerra“.