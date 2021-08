Intanto l’uragano dopo il suo passaggio ha perso forza, ed è passato alla categoria 2 con venti a 177 km all’ora invece della categoria 4

A nove ore dal suo passaggio, l’uragano Ida ha perso potenza e dalla categoria 4 è passato alla 2, con venti a 177 km all’ora. Piogge torrenziali e venti fortissimi stanno tuttavia causando danni e inondazioni nella parte sud-ovest della Louisiana. «Tutto il governo è già al lavoro con il massimo sforzo. Saremo qui per aiutare la regione a rimettersi in piedi il più velocemente possibile per tutto il tempo che ci vorrà», ha twittato il presidente Usa, Joe Biden.

Si è inoltre registrato il primo decesso, un uomo che abitava a Prairieville. Nel frattempo, il passaggio di Ida ha fatto restare New Orleans e altre aree senza luce. La stima è di circa un milione di persone rimaste al buio.

Leggi anche:—>Operaio resta schiacciato da caduta carichi sospesi in cantiere: è grave

«Si è trattato di un uragano terribilmente devastante. La situazione è davvero dura in tutto il sud-est della Louisiana», commenta il governatore dello Stato del Golfo, John Bel Edwards.

Edwards ha anche spiegato di essere a conoscenza delle numerose richieste di aiuto che continuano a giungere soprattutto dalla Parrocchia di Jefferson, dove da giovedì scorso c’è un obbligo di evacuazione, ma ha anche detto che il maltempo non consente ancora alle squadre di emergenza di intervenire.

Leggi anche:—>Covid, compagnia aerea australiana Virgin chiederà a tutti i dipendenti di vaccinarsi

«Al culmine di un uragano non è possibile far uscire i primi soccorritori perché è semplicemente troppo pericoloso. La velocità del vento non lo permette», ha sottolineato in un’intervista alla Cnn. «Non appena sarà possibile, saremo impegnati in operazioni di ricerca e soccorso molto robuste». Il governatore ha inoltre asserito che sono 21 le squadre di soccorso pronte a intervenire quando l’uragano Ida si calmerà.