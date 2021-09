Vigili del fuoco in mensa all’aperto per protestare contro obbligo Green Pass

Ad Alessandria vigili del fuoco vaccinati e non vaccinati hanno mangiato allo stesso tavolo durante la mensa all’aperto per protestare contro l’obbligo del Green Pass

Ieri, mercoledì 1 settembre ad Alessandria, i vigili del fuoco hanno protestato contro l’obbligo del Green Pass. Vaccinati e non vaccinati hanno infatti mangiato in mensa all’aperto allo stesso tavolo. «Nel nostro lavoro l’unità è fondamentale», hanno detto, «è un’iniziativa di solidarietà per non dividersi. Nel nostro lavoro essere uniti è vitale, operiamo in situazioni di emergenza e abbiamo bisogno di unità. Una divisione anche solo in mensa può creare eventuali problemi sul campo».

Leggi anche:—>Il ministro Speranza: «Terza dose possibile, si dovrà partire da fragili e primi vaccinati»

«Nei giorni scorsi, con le faq del governo pubblicate sul sito istituzionale per il Green Pass nelle mense aziendali, è scattato l’obbligo anche nei vari comandi provinciali dei Vigili del fuoco e nelle caserme locali, dove sono state allestite aree all’aperto in cui i non vaccinati avrebbero potuto consumare il pasto.

Leggi anche:—>Covid, in Spagna immunizzato il 70% della popolazione

Ad Alessandria però si stava ipotizzando per realizzare un’area ad hoc all’interno della mensa, una soluzione che, scaturita dopo l’accordo decentrato con le organizzazioni sindacali, andava incontro alle richieste dai sindacati. Oggi però, l’ipotesi è stata cassata. Una decisione che ha portato allo stato di agitazione», chiosano.