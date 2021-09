Netta presa di posizione del coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani: “E’ assolutamente impossibile riconoscere i talebani”

“Riconoscere i Talebani è assolutamente impossibile. Si può avere un confronto duro con i Talebani per salvare vite umane, ma riconoscere uno Stato islamico in questo momento mi pare inaccettabile”: è la perentoria dichiarazione, rilasciata nel corso di un incontro con la stampa a Bruxelles, del coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani. In relazione ai flussi di migranti provocati dalla crisi afghana, Tajani ha sottolineato la necessità di organizzare “una conferenza di pace, che l’Italia potrebbe chiedere nella sua qualità di guida del G20, per coinvolgere tutti perché la questione è internazionale”.

“L’Ue – ha aggiunto a proposito del progetto di difesa comune – deve finalmente diventare protagonista della politica internazionale. Noi siamo convinti che di fronte ad alcune scelte degli Stati Uniti l’Europa non possa fare a meno di avere il proprio esercito. Questo non significa allontanarsi dagli Usa”. Frattanto, i talebani hanno annunciato di aver preso il “completo” controllo della valle del Panshir, bastione del Fronte nazionale della resistenza guidato da Massoud. “La provincia del Panshir, ultima roccaforte del nemico mercenario, è stata completamente conquistata – ha twittato Mujahid, portavoce dell’Emirato islamico dell’Afghanistan – Con questa vittoria il nostro Paese è ora completamente fuori dal baratro della guerra”.

Afghanistan,Tajani: “E’ assolutamente impossibile riconoscere i talebani”. Di Maio: “Cruciale la lotta al terrorismo”

“La lotta al terrorismo rimane cruciale: c’è in ballo la sicurezza dell’Afghanistan ma anche di tutta l’Ue. Stabilizzare l’Afghanistan significa fermare il terrorismo“: è l’ammonimento del Ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, lanciato dal Qatar dove è in missione diplomatica. Poi ha annunciato: “Abbiamo riferito alle autorità del Qatar che abbiamo intenzione di spostare l’ambasciata che era a Kabul qui a Doha come ufficio diplomatico per continuare a seguire la crisi afghana”.

Proprio per il Qatar è partito il segretario di Stato Usa, Anthony Blinken, al suo primo viaggio da quando i talebani hanno preso il potere in Afghanistan, alla ricerca di un fronte unito con gli alleati. Il ricco emirato del Golfo è il centro della diplomazia per l’Afghanistan visto che i suoi governanti hanno mantenuto stretti legami con gli ex ribelli afgani, al potere da metà agosto; motivo per il quale i qatarioti hanno svolto il ruolo di mediatori negli scambi tra americani e talebani: infatti oltre 55.000 persone evacuate dall’Afghanistan sono transitate anche per il Qatar che ospita una base americana.