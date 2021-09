Afghanistan, l’annuncio dei talebani spegne ogni speranza

La valle del Panshir, ultima sacca di resistenza ai talebani, è ormai sotto il controllo dei nuovi padroni del paese

La valle del Panshir, dove era viva l’ultima sacca di resistenza, è finita nei mani dei talebani. Lo ha dichiarato il portavoce dei Talebani Zabihullah Mujahid affermando: “Con questa vittoria il nostro Paese è completamente libero” e ”uscito dal pantano della guerra’‘. Arriva dai social la notizia dell’attacco decisivo. Sull’account di Twitter riconducibile al Fronte di resistenza nazionale, Panjshir, le notizie di un attacco sia su terra che su via aerea da parte dei talebani.

Afghanistan, crolla l’ultima sacca di resistenza ai talebani

Inoltre, poche ore dopo è stata annunciata la morte del portavoce delle forze di resistenza ai talebani. Ad annunciarlo è stato lo stesso capo della resistenza Ahmad Massoud che su Twitter ha scritto che ”Fahim Dashti era un amico e un fratello. Ha difeso la libertà di parola e i suoi ideali ed è morto come un eroe per la sua patria!”. Tra le vittime del decisivo attacco dei Talebani ci sarebbe anche il generale Abdul Wudod Zara, ma non ci sono ancora conferme in merito.

Leggi anche > Afghanistan, Talebani cancellano il murale iconico: al suo posto una scritta “contro il nemico”

Intanto Samaa News che cita il Fronte di resistenza, scrive: “Con rammarico, la Resistenza nazionale dell’Afghanistan ha perso oggi due compagni nella resistenza contro l’oppressione e l’aggressione. Fahim Dashti, portavoce della Nrf, e il generale Abdul Wudod Zara sono stati martirizzati. Possa la loro memoria essere eterna”.

Leggi anche > Attentato terroristico in Nuova Zelanda: 6 feriti, ucciso aggressore [VIDEO]

Ora che i talebani hanno il pieno controllo del paese sono attesi i prossimi passi. Intanto c’è l’Isis che è pronto ad aggredire gli stessi talebani per avanzare. In tal senso gli occidentali potrebbero tornare a sostegno die talebani per scacciare via la minaccia terroristica dell’Isis.