Ruba Gratta & Vinci all’anziana, poi scappa. Ma lui si difende: “Lei mente, è mio”

Un tabaccaio di Napoli ruba il Gratta & Vinci fortunato a un’anziana signora. Tenta la fuga, ma viene bloccato in aeroporto. Ai carabinieri racconta: “Lei mente, il biglietto è mio”.

Una vicenda che ha quasi dell’incredibile, ma che è accaduta realmente in quel di Napoli appena qualche giorno fa. Un’anziana donna, dopo aver scoperto la vincita di 500 mila euro al “Gratta & Vinci”, ha consegnato il tagliando a un dipendente della tabaccheria dove lo aveva acquistato per verificarne la veridicità. Dopo la validazione della vincita, però, il tagliando è stato consegnato tabaccaio proprietario dell’attività, per un ulteriore controllo: tabaccaio che, dopo aver riposto invece il foglietto in tasca, si è infilato velocemente il casco, ed è saltato in sella al suo scooter. L’uomo è quindi letteralmente fuggito via con l’esorbitante somma sotto gli occhi increduli di tutti, senza pensare minimamente alle conseguenze del suo gesto. Una fuga la sua che è durata poco, dato che è stato tempestivamente bloccato all’aeroporto di Fiumicino mentre stava tentando di lasciare l’Italia, in direzione Fuerteventura.

Il tabaccaio: “Lei mente, quel Gratta & Vinci è mio”

Dopo la fuga, il tabaccaio di Napoli è stato rintracciato dalla Polaria all’aeroporto di Fiumicino, con in mano un biglietto per le Canarie. Bloccato dalle forze dell’ordine, l’uomo avrebbe tentato di ribaltare la storia, asserendo che l’anziana donna starebbe in realtà mentendo. Secondo quanto viene riportato da Il Mattino di Napoli, infatti, Gaetano Scutellaro avrebbe rivendicato la proprietà del biglietto vincente e sarebbe intenzionato a querelare la donna: “Quel Gatta e vinci è mio, la vecchia mente accusandomi di averglielo rubato”.

LEGGI ANCHE: Sileri: “3,7 milioni di over 50 non vaccinati, così il Covid non si ferma”

Una versione, la sua, che tuttavia non troverebbe alcun riscontro. A contraddirlo ci sono anche le immagini delle telecamere di sicurezza della sua stessa tabaccheria, che avrebbero ripreso il momento in cui l’anziana signora consegna i due tagliandi che aveva giocato. Se il primo infatti era risultato non vincente, il secondo ha confermato la vincita, mostrando tuttavia l’avviso che – data l’ingente somma – non poteva essere riscosso in una tabaccheria. Proprio in quel frangente, il titolare sarebbe scappato con il biglietto fortunato, sparendo per diverse ore.

LEGGI ANCHE: Locatelli: “Terza dose al via su immunodepressi e anziani”. E sull’obbligo vaccinale…

Alle autorità che lo hanno bloccato a Fiumicino, Scutellaro ha spiegato di aver depositato il tagliando in una banca di Latina, in una cassetta di sicurezza, appena prima di arrivare in aeroporto. Considerando il mezzo milione trafugato alla signora, l’uomo si sarebbe dunque aperto un conto corrente e avrebbe persino attivato una polizza sulla vita. Un piano, il suo, andato in fumo: oltre ad essere stato bloccato dalle forze dell’ordine prima di partire per le Canarie, alla denuncia della signora i Monopoli di Stato hanno provveduto a bloccare l’incasso del Gratta & Vinci trafugato – ritrovandosi, di fatto, con un pezzo di carta straccia conservato in cassaforte.