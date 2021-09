Bianchi: “A scuola senza mascherina se vaccinati? Siete il Parlamento”

Sulla possibilità di non indossare la mascherina a scuola se tutti sono vaccinati il Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, sfida il Parlamento: “E’ nelle vostre mani”

Da lunedì scorso gli studenti e le studentesse, circa 90 mila, della Provincia Autonoma di Bolzano sono ritornati in classe e nel giro di una settimana la campanella per la ripresa delle lezioni suonerà in tutto lo Stivale: eppure continuano a tenere banco (è proprio il caso di dirlo) le modalità operative per garantire il ritorno a scuola in totale sicurezza.

A tal fine i dirigenti scolastici, i docenti, gli amministrativi e i bidelli devono essere in possesso del green pass che sarà controllato su base quotidiana dai collaboratori scolastici tramite l’app “VerificaC19”. In seguito – dal 13 settembre – dovrebbe essere online la piattaforma attraverso la quale il personale delle segreterie potrà verificare, ogni mattina, chi ha il pass valido e chi no. Le mascherine sono obbligatorie per tutti tranne per i bambini di asili nido e materne e per gli studenti con disabilità. Resteranno aperte tutto l’anno, anche con il maltempo, le finestre mentre gli orari di ingresso saranno scaglionati.

Per quanto riguarda la possibilità di non indossare la mascherina nelle classi in cui sono tutti vaccinati “è prevista nel decreto di agosto. Nessuno ha intenzione di creare discriminazioni. Non questo Governo, sicuramente non questa maggioranza, lavorando come abbiamo sempre fatto con l’Autorità per la privacy”: è quanto ha assicurato, in audizione alla VII Commissione del Senato, il Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, che poi ha rinviato la palla nel campo dei parlamentari: “Siamo in sede di discussione di quel decreto: questa cosa che ho detto sicuramente sarà motivo di discussione fra voi. Il mantenerla è nelle vostre mani, laddove riteniate che non sia un invito, un incentivo a vaccinarsi, ma un punto lesivo. Questo è il Parlamento“.