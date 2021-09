Maxi sequestro di cibi scaduti e mal conservati

A Roma sottoposte a sequestro penale complessivamente 6 tonnellate di generi alimentari, molti posti già in vendita

Grosso sequestro nel settore alimentare a Roma e Latina nella giornata di ieri. Dopo delle attività investigative della Procura della Repubblica di Tivoli è intervenuta la polizia locale e il comando provinciale dei carabinieri sempre del luogo con il supporto dei Nas di Roma. Gli agenti hanno emesso un decreto di perquisizione personale e locale presso un deposito e 6 supermercati affiliati a una nota catena alimentare che farebbero riferimento tutti alla stessa persona.

Merce scaduta tra Roma e Latina

L’azione degli agenti ha portato al sequestro di generi alimentari, molti dei quali già pronti per la vendita. Si tratta complessivamente di sei tonnellate tra cui prodotti ittici, di carne, congelati, salumi, insaccati, latticini.

I prodotti avevano la data di scadenza trascorsa ormai da alcuni anni. Molti prodotti erano senza tracciabilità. Sequestrato nonché un intero magazzino con 2 celle frigorifero e 3 frigo-congelatori.

L’uomo al quale farebbero capo le attività è ora indagato per i reati di frode in commercio di sostanze alimentari nocive e in cattivo stato di conservazione.