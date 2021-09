Vescovo si dimette: si è innamorato di una scrittrice di romanzi erotici-satanici

Xavier Novell, fino a poche settimane fa vescovo di Solsona, si è dimesso per amore. Il cinquantaduenne non è riuscito a resistere al sentimento nato nei confronti di una scrittrice di romanzi erotici-satanici. I motivi dell’allontanamento dalla Chiesa, inizialmente, erano stati omessi, ma adesso non sembrerebbero esserci più dubbi. L’ormai ex parroco ha deciso di cambiare radicalmente vita.

Xavier Novell era un esponente della Chiesa spagnola dalle idee ultra conservatrici: anti-abortista e anti-omosessualità, nonché a favore della secessione della Catalogna. La sua figura era nota proprio per le sue posizioni nette, che in diverse occasioni aveva manifestato in televisione e non solo. La vita del vescovo di Solsona, nominato da Papa Benedetto XVI il 3 novembre 2010 all’età di 41 anni (era il più giovane del suo Paese e l’ottavo al mondo), tuttavia, è cambiata radicalmente in poche settimane. A fine agosto, dopo undici anni, infatti, si è dimesso per motivi “strettamente personali”. Così, inizialmente, la Curia aveva spiegato il suo addio, senza entrare nei dettagli.

A distanza di qualche settimana, però, i media spagnoli hanno rilasciato alcune indiscrezioni in merito alle dimissioni di padre Xavier Novell. Il cinquantaduenne, in base a ciò che trapela, avrebbe lasciato il suo ruolo per amore: “Mi sono innamorato di una donna, per la prima volta in vita mia, e voglio fare le cose per bene”, avrebbe detto a persone a lui vicine, secondo Religión Digital. L’aspetto che desta maggiore clamore nella vicenda, tuttavia, riguarda proprio l’identità della donna per cui il vescovo spagnolo avrebbe perso la testa. Si tratterebbe, infatti, di una psicologa e scrittrice, che nella sua carriera avrebbe anche firmato romanzi erotici-satanici. La coppia, ad ogni modo, non ha voluto rendere pubblica la propria relazione. La la diocesi di Solsona, da parte sua, trema soltanto all’idea e “continua a pregare per il vescovo con tutta la speranza riposta nel Signore”.