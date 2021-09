Torino, Salvini apre alla Appendino: “Ho lavorato bene con lei”

Il segretario della Lega, a Torino per il sostegno al candidato sindaco del centrodestra Damilano, si esprime a favore di Appendino

Le amministrative sono, ormai, imminenti in tante città italiane. E’ una tornata molto significativa per la politica perchè si decidono le poltrone di primo cittadino in città importanti come Bologna, Napoli, Milano, Roma e Torino. La tornata elettorale si svolgerà tra meno di un mese, ossia il 3 e il 4 ottobre. Proseguono, così, gli incontri elettorali.

Il segretario della Lega strizza l’occhio agli ex elettori di Appendino

Nella giornata di ieri, a sostegno del candidato del centrodestra, il segretario della Lega Matteo Salvini ha strizzato l’occhio a quella parte degli elettori della sindaca uscente dei 5s, Chiara Appendino: “Da ministro ho lavorato bene con Chiara Appendino. E una persona che stimo, secondo me è stata condannata in maniera folle, assurda. Da imputato in un processo che inizia a breve non dovrei dirlo, però condannare un sindaco per una tragedia di piazza”, ha detto l’ex ministro dell’Interno.

Poi ha proseguito nello specifico: “Con Chiara Appendino ho lavorato, per lo sgombero dell’ex villaggio olimpico, abbiamo fatto tanti progetti, come le telecamere, i poliziotti di quartiere. Non ho mai avuto un cattivo rapporto”, ha concluso.

