Famiglia all’improvviso, su Canale 5 la pellicola francese con Omar Sy

Questa sera su Canale 5 verrà proposto un film in prima serata, si tratta di Famiglia all’improvviso – Istruzioni non incluse, il cast di attori e la trama della commedia con risvolti drammatici francese, la quale sarà trasmessa dalla rete principale Mediaset.

Di cosa tratta il film

Il protagonista del film si chiama Samuel, il quale vive da solo in un paese nel Sud della Francia in modo sereno, senza darsi regole e vincoli, passando da una relazione sentimentale all’altra e divertendosi con i suoi amici. Un giorno arriverà però Kristin, una sua ex, la donna le lascerà una bambina di nome Gloria, ritenendola sua figlia, ma lui non si sentirà ancora in grado di fare da padre.

Samuel si metterà dunque alla ricerca di Kristin, ma la donna scapperà in tempo, costringendo il suo ex a trascorrere del tempo con la piccola. Gli anni passeranno e l’uomo diventerà più maturo, sarà assunto come stuntman e si prenderà cura di Gloria, fino ad alcuni sconvolgimenti, tra cui l’affrontare la malattia della sua presunta figlia, ed il ritorno a distanza di anni da parte di Kristin, la quale rivelerà come Samuel non sia il vero padre dopo il test di paternità. I tre protagonisti si andranno a riconciliare in seguito, ma la salute di Gloria porterà il film verso un finale triste ed al tempo stesso emozionante.

Gli attori protagonisti

Ad interpretare Samuel è Omar Sy, già celebre per il film Troppo amici ed il sequel Quasi amici, mentre la parte di Kristin è stata affidata a Clemence Poesy. Il cast include anche Antoine Bertrand nei panni dell’amico Bernie, mentre Gloria Closton fa la parte della presunta figlia. Il film è stato prodotto nel 2016 in Francia ed è diretto da Hugo Gelin, a lui è affidata la regia e sceneggiatura dell’intera produzione.

Da ricordare come sia un remake di un film messicano, Instructions Not Included, diretto 3 anni prima da Eugenio Derbez. La visione di Famiglia all’improvviso avverrà questa sera su Canale 5, a partire dalle 21:30.