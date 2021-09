Seul:«Corea del Nord ha lanciato due missili balistici in mare»

Dalla capitale della Sud Corea la notizia che la Corea del Nord avrebbe lanciato due missili balistici in mare, ossia seconda prova in pochi giorni

Seul, capitale della Sud Corea, ha reso noto che la Corea del Nord ha lanciato in mare due missili balistici. Si tratta del secondo test di questo genere in pochi giorni. Secondo le forze armate di Seul, i due missili, il cui modello non è ancora noto, sono stati lanciate nella zona settentrionale della Corea del Nord.

Attualmente sia l’intelligence americana sia quella sudcoreana stanno indagando per avere maggiori info in merito. Proprio un paio di giorni fa Pyongyang ha provato con risultati positivi un nuovo missile da crociera a lungo raggio.

Come ha riportato l’agenzia di stampa nordcoreana Kcna, il missile ha raggiunto una distanza di 1.500 km.