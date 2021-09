Crisanti afferma:«Non vaccinati saranno tutti contagiati con Variante Delta»

Il virologo Andrea Crisanti commenta così la scelta presa da tante persone di non vaccinarsi: «Non capisco chi teme le conseguenze del vaccino e non del virus».

Andrea Crisanti, Direttore del Dipartimento di Medicina Molecolare dell’Università di Padova, va dritto al punto e afferma: «Con la Variante Delta, che ha un indice di trasmissione superiore a 7, tutte le persone non vaccinate si infetteranno nel giro di due anni».

«Senza vaccini si infettano tutti»

Non c’è dunque la possibilità di sfuggire al virus, secondo Crisanti il quale aggiunge che «con questo tipo di trasmissibilità, è una questione statistica». «Non voglio spaventare nessuno – aggiunge il virologo – ma è l’ABC dell’epidemiologia: con un virus con questa trasmissibilità, senza vaccini si infettano tutti in pochissimo tempo».

Tra chi ha deciso di non vaccinarsi ancora, però, c’è anche chi è spaventato. E Andrea Crisanti commenta così: «L’obiezione più valida, tra le persone riluttanti a vaccinarsi è che hanno paura. Ma come è possibile avere più paura del vaccino che delle conseguenze del virus?». «Le persone che hanno paura del vaccino – conclude il virologo – pensano: “Magari sto attento e assumendo i comportamenti corretti non mi infetto”. Non si rendono però conto di quanto in realtà sia contagioso questo virus. Il Covid-19 ha provocato 150 mila morti in Italia: questo dramma ce lo porteremo dietro ancora per molto tempo».