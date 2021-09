Sara Pedri, le testimonianze contro Tateo: «Casi di mobbing e vessazioni»

Dalle carte è emersa una vera e propria «richiesta di aiuto e di intervento» da parte degli operatori sanitari che hanno denunciato soprusi.

È ancora alta l’attenzione sul caso di Sara Pedri, la ginecologa scomparsa lo scorso 4 marzo e della quale non si hanno più notizie. La famiglia ha sin da subito denunciato le condizioni in cui Sara Pedri era costretta a lavorare all’interno del reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale Santa Chiara di Trento. Sulla vicenda è intervenuto anche Roberto Speranza che ha inviato dei funzionari per fare chiarezza sul caso.

Il risultato del lavoro degli ispettori

All’interno del documento redatto dagli ispettori, guidati da Maria Grazie Lagnà, come riportato dal quotidiano Il Corriere della Sera, sono riportate tutte le testimonianze raccolte all’interno dell’Ospedale. Gli funzionari inviati da Speranza sono arrivati presso l’Ospedale di Trento all’inizio del mese di Luglio e in tre giorni hanno raccolto varie testimonianze. Ciò che emerge è una descrizione completamente opposta dell’ex Primario Tateo offerta dai pazienti e dai colleghi. Dai pazienti, infatti, viene descritto come un «uomo meraviglioso». Dello stesso avviso non sono gli operatori sanitari. Dai loro racconti è, infatti, emersa una «vera e propria richiesta di aiuto e di intervento per l’atteggiamento vessatorio» riservato ai medici. All’interno del documento si parla di mobbing e di ostruzionismo sul lavoro. Vengono, inoltre, riportati episodi accaduti durante le ore lavorative con «insulti ai colleghi anche davanti ai pazienti» con conseguente «esclusione dalle sale operatorie, con una evidente mortificazione per i professionisti».

LEGGI ANCHE: Crisanti afferma:«Non vaccinati saranno tutti contagiati con Variante Delta»

Accuse e denunce

Questa situazione, però, non sarebbe nuova. Gli operatori sanitari coinvolti dai funzionari inviati dal Ministro Speranza hanno fatto notare come andasse, in realtà, avanti già da tempo. E solo la scomparsa di Sara Pedri ha fatto sì che tutto venisse a galla. Quanto raccolto dagli ispettori sotto la guida di Maria Grazia Lagnà corrisponde perfettamente a ciò che è stato riportato nella relazione consegnata dai NAS alla Procura di Trento e con quelli della commissione disciplinare costituita dall’Azienda sanitaria.