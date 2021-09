Elezioni Roma: la Capitale, città dei tanti (troppi) candidati

I candidati a sindaco di Roma per le elezioni amministrative 2021 sono ben 22, ma tra loro ce n’è almeno uno capace di risollevare la città?

Ventidue candidati a sindaco di Roma. Questo il numero degli aspiranti primi cittadini della Capitale, città notoriamente complessa da gestire e amministrare. E non è il solo dato più alto della media: le liste sono 39, su cui sono spalmati 1800 possibili consiglieri comunali. La scelta da fare, i prossimi 3 e 4 ottobre, è ampissima. Ma tra tutti questi candidati, c’è qualcuno che abbia studiato la ricetta per risollevare le sorti della città? Stando ai programmi pubblicati da quattro principali candidati, sembra esserci poca trasparenza in merito.

I programmi amministrativi dei quattro candidati principali

Gualtieri e Calenda

I programmi amministrativi, infatti, sono stati pubblicati molto tardi rispetto all’inizio della campagna elettorale. I primi due a renderli noti sono stati Roberto Gualtieri, candidato del Partito democratico, e Carlo Calenda, leader di Azione. Il primo si chiama “Roma. E tutti noi”, ed è lungo 138 pagine. Il secondo è intitolato “Il Piano per Roma” ed è “in continua evoluzione”, com’è scritto sul sito del partito. Per il suo programma, Calenda ha scelto di creare due diverse sezioni. Una dedicata complessivamente alla città, l’altra per i Municipi.

Raggi e Michetti

Più ritardataria la sindaca uscente, Virginia Raggi, candidata del Movimento 5 stelle che vorrebbe proseguire la sua esperienza con un secondo mandato. Raggi ha pubblicato il suo programma solo giovedì 16 settembre. Si chiama “Avanti con coraggio. Il futuro è di Roma” ed è composto da 100 pagine. Maglia nera, infine, per Enrico Michetti, candidato del centrodestra formato da Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia. Il suo programma – almeno per il momento – non è visionabile. Solamente sulla sua pagina Facebook, a volte, sono apparsi singoli punti programmatici.

Chi sono gli altri candidati?

Probabilmente il prossimo sindaco di Roma sarà uno tra Gualtieri, Calenda, Raggi o Michetti. Ciò non toglie, tuttavia, che in lizza ci siano altri 18 candidati. Ecco chi sono.

Tra le 39 liste presentate per le elezioni, c’è rEvoluzione civica di Monica Lozzi, presidente ex M5s del VII municipio, che presenta le liste e i candidati in tutti e 15 i municipi. Poi ci sono Fabiola Cenciotti, candidata con il Popolo della Famiglia, Elisabetta Canitano per Potere al Popolo, Roma Ti riguarda con Paolo Berdini. E ancora, tra le liste risulta il Partito Comunista che candida Micaela Quintavalle, mentre il PCI schiera Cristina Cirillo. Ci sono Attiva Roma con Margherita Corrado, Francesco Grisolia candidato per Sinistra rivoluzionaria, il Partito gay rappresentato da Fabrizio Marrazzo.

Per le amministrative di Roma ritorna anche l’Italia dei valori, con Rosario Trefiletti. C’è la lista 3V di Luca Teodori e il partito delle buone maniere con Giuseppe Cirillo. Andrea Bernaudo per I liberisti italiani, Gilberto Trombetta per il partito Riconquistare l’Italia, Sergio Iacomoni – detto Nerone – per il Movimento Storico Romano. L’ultradestra sarà rappresentata da Gianluca Gismondi, candidato per il Movimento Idea Sociale. Infine ci sono Rodolfo Concordia, che si presenta con la democrazia cristiana, e il semisconosciuto Paolo Oronzo Mogli.