10 civili, di cui 7 bambini, uccisi nell’attacco USA su Kabul il mese scorso

Il Pentagono ammette di aver ucciso 10 civili, tra cui fino a 7 bambini, nell’attacco di droni USA a Kabul il mese scorso.

L’attacco del drone è arrivato sulla scia di un attacco suicida del gruppo terroristico ISIS-K. L’attacco terroristico ha provocato la morte di 13 membri del servizio americano e almeno 170 afghani vicino all’aeroporto internazionale Hamid Karzai. Nella zona, infatti, erano in corso colossali sforzi di evacuazione mentre gli USA si ritiravano dall’Afghanistan.

Il Pentagono, originariamente, aveva detto che l’attacco, lanciato il 29 agosto, aveva ucciso due combattenti ISIS-K. Questi ultimi si ritenevano coinvolti nella pianificazione di attacchi contro le forze statunitensi a Kabul. La situazione era, invece, ben diversa. Le 10 vittime – tre adulti e sette bambini – appartenevano a un’unica famiglia allargata, ha detto un vicino che ha assistito all’attacco. Ha descritto una scena raccapricciante di corpi “coperti di sangue e schegge” – con alcuni dei bambini morti ancora dentro la macchina.

Il maggiore generale dell’esercito William Taylor, infatti, aveva detto al momento dell’attacco che non c’erano vittime civili conosciute. Il portavoce del Pentagono John Kirby ha detto, poi, che gli USA non hanno avvisato e non si sono coordinati con i talebani prima dell’attacco. Ha aggiunto che il Dipartimento della Difesa non ha avvisato nemmeno altri paesi alleati o i legislatori statunitensi. Il presidente della commissione Intelligence della Camera Adam Schiff, D-Calif., ha espresso preoccupazione per la trasparenza del Dipartimento della Difesa. Si mette in dubbio, infatti, se ci fossero informazioni rilevanti subito dopo l’attacco che, però, qualcuno ha deciso di non rendere pubbliche.

L’ultima giornata di Ahmadi

La mattina del 29 agosto, Ahmadi si fermò vicino a un edificio che gli analisti sospettavano fosse una casa sicura dell’ISIS-K, ha detto McKenzie. Ha fatto salire e scendere persone in vari luoghi della città e, in alcuni punti, il veicolo è stato caricato e scaricato.Ahmadi è arrivato a casa pochi minuti prima delle 17, sotto l’occhio vigile di un drone Reaper armato. Il padre di quattro figli aveva una tradizione con i suoi figli, la sua famiglia ha poi detto. Ahmadi saltava fuori dalla macchina e lasciava che i suoi figli finissero di parcheggiare. Diversi si sono ammassati in macchina, ha detto suo fratello, e hanno fatto retromarcia nel cortile all’ombra di un albero vicino.

Pochi minuti dopo l’arrivo di Ahmadi, il comandante ha sparato un missile Hellfire contro il veicolo, distruggendo la berlina e spargendo corpi nel cortile. I filmati di sorveglianza del gruppo di aiuti per cui Ahmadi lavorava, Nutrition and Education International, forniscono un ritratto delle commissioni mondane di Ahmadi. Il suo percorso includeva la colazione con i colleghi e visite alla stazione di polizia per coordinare la sicurezza per la distribuzione di cibo.

I video hanno ripreso Ahmadi mentre portava dei contenitori nel complesso. Li ha riempiti d’acqua da portare a casa alla sua famiglia perché i servizi pubblici non funzionano dall’arrivo dei talebani. McKenzie ha detto che i pacchetti pesanti erano sospettati di essere fasci di esplosivi, come il gilet suicida usato nell’attacco all’aeroporto. Dopo aver esaminato il video di sorveglianza e le riprese del drone, i comandanti hanno scoperto di aver scambiato le brocche d’acqua per bombe.

Ci saranno delle conseguenze o la morte di 10 civili resterà impunita?

Il segretario alla difesa Lloyd Austin, descrivendo le morti civili come un “orribile errore”, ha ordinato una revisione per determinare responsabilità e nuove procedure. “Questo colpo è stato preso nella seria convinzione che avrebbe impedito una minaccia imminente alle nostre forze e agli evacuati all’aeroporto, ma è stato un errore”, ha detto il generale McKenzie.

Il comandante che ha supervisionato l’operazione, un ufficiale americano che non identificato pubblicamente, ha soddisfatto lo standard previsto dall’esercito americano. Secondo un funzionario USA, infatti, è stato rispettato il principio di “ragionevole certezza” che una minaccia fosse imminente. McKenzie ha detto che prima dell’attacco del drone, gli analisti dell’intelligence hanno ricevuto decine di rapporti credibili che prevedevano attacchi. In particolare, si citavano collegamenti a una Toyota Corolla bianca – che è tra i veicoli più comuni sulle strade della città. Sarà necessario, però, attendere molto per sapere con certezza se questa versione sia veritiera.

Gli USA stanno prendendo in considerazione i pagamenti di risarcimento ai membri della famiglia sopravvissuti, ha detto il generale. Tuttavia, McKenzie ha detto che fare tali pagamenti potrebbe rivelarsi difficile perché gli USA non hanno più una presenza in Afghanistan. “L’errore” che ha coronato la fine guerra guidata dagli USA in Afghanistan è probabilmente il simbolo dell’intervento occidentale in Medio Oriente: attacchi aerei che a volte uccidono i civili, seguiti da smentite iniziali del Pentagono. Questa è l’opinione in merito di Brian Castner, un consulente di crisi senior di Amnesty International. La morte dei 10 civili, infatti, è solo l’ultimo esempio di una lunga e sofferente storia.