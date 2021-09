A quindici giorni dalle elezioni sul sito ufficiale di Enrico Michetti, candidato sindaco di Roma per il centrodestra e al momento in testa ai sondaggi, non è stato pubblicato il programma politico.

“Pagina in allestimento”: è questo il messaggio che compare sullo schermo di pc e smartphone se si va a cliccare alla voce “Programma”, home page del sito ufficiale di Enrico Michetti. Il candidato unico del centrodestra alla carica di sindaco di Roma. Che al momento è anche in testa ai sondaggi. In piena campagna elettorale, a quindici giorni dalle elezioni, non è possibile consultare il programma di Enrico Michetti sul suo sito ufficiale. Che poi, la voce “Programma” è anche la prima che appare: per chi naviga su quel sito è quasi naturale fare click.

Di questo errore – o dimenticanza, o omissione – abbastanza clamoroso dello staff di Enrico Michetti se n’è accorto anche Carlo Calenda, che lo ha prontamente segnalato sulle sue pagine social. Per carità, c’è di peggio: ma non consentire ad un elettore di consultare il programma a quindici giorni dalle elezioni è una gaffe abbastanza clamorosa. Anche perchè, come abbiamo anche riportato su Meteoweek, la candidatura del “tribuno del popolo” risale ai primi di giugno: c’era tutto il tempo per evitare un “buco” comunicativo così clamoroso ed evidente.

Conta la forma e non la sostanza, si potrebbe controbattere. Per carità: ma viviamo tempi in cui siamo immersi fino al collo nella comunicazione politica, che viaggia molto sul web. Piattaforme social in particolare, certo. Ma se si decide di pubblicare un sito internet “ufficiale”, non è possibile scordarsi un particolare così rilevante. Anche perchè le altre sezioni del sito sono complete: l’agenda, le news, i contatti e tutto quello che serve in campagna elettorale. Manca solo il programma.

Cosa sposta un errore del genere? Tutto e niente, anche perchè a curarsi di questi particolari non è ovviamente Enrico Michetti. Però di sicuro l’immagine che viene rimandata non è positiva: ha il sapore della sciatteria e dell’approssimazione. Ed i romani ne hanno le tasche piene, di sciatteria ed approssimazione. Ormai le partite politiche si giocano anche e sopratutto a livello comunicativo, ed errori di questo tipo sono decisamente da evitare.