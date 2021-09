A Milano 13 candidati. I sondaggi danno avanti Sala

Sono ben 13 i candidati per le elezioni amministrative di Milano. Beppe Sala, il sindaco uscente, sarebbe il grande favorito.

Il 3 e 4 ottobre 2021 a Milano si voterà per eleggere il nuovo sindaco, con eventuale turno di ballottaggio previsto per domenica 17 e lunedì 18 ottobre. Sono 13 in totale i candidati sindaco:

L’attuale sindaco Beppe Sala sarà di nuovo il candidato del centrosinistra. Dopo un periodo di incertezza, a inizio anno ha confermato la sua intenzione di correre per ottenere il secondo mandato. Sarà sostenuto da una ampia coalizione formata da Europa Verde, Volt, Beppe Sala Sindaco, Milano Radicale, Riformisti Lavoriamo per Milano, Milano Unita e Milano in Salute, non vedrà la presenza però del Movimento 5 Stelle al primo turno.

I grillini infatti puntano tutto su Layla Pavone, amministratore delegato di Industry Innovation di Digital Magics che ha superato la concorrenza dell’avvocato Elena Sironi.

A Milano correrà anche Gianluigi Paragone con la sua lista Italexit sostenuto anche da Grande Nord, per lui già un passato nelle file del Movimento 5 stelle.

L’imprenditore Bryant Biavaschi corre invece con la lista ‘Milano Inizia Qui, con il medico Teodosio De Bonis che invece sarà il candidato sindaco no-vax del Movimento 3V.

Il centrodestraaveva inizialmente giocato la carta Gabriele Albertini, ma il passo indietro dell’ex sindaco ha costretto la coalizione a dover rivedere i piani. Si è parlato poi di Oscar Di Montigny, ma anche il manager di Mediolanum ha preferito farsi da parte. Alla fine la scelta è ricaduta su Luca Bernardo, primario al Fatebenefratelli di Milano.