Muore in un terribile schianto, la fidanzata lo sposa nel giorno del funerale

Giuseppina, davanti ad amici e parenti, ha voluto realizzare il sogno di entrambi di diventare marito e moglie, nel giorno del funerale di Andrea Campana morto in un terribile incidente mentre era sul suo scooter.

L’amore sopra ogni cosa. L’amore che unisce anche dopo la morte. È per questo che Giuseppina ha voluto sposare il suo Andrea nel giorno del funerale di quest’ultimo. Andrea Campana, 37 anni, è rimasto vittima di un terribile incidente mentre era in sella al suo scooter Yamaha T-Max. Lo schianto è avvenuto il 14 settembre, a Pioppa di Cesena, quando una macchina lo ha investito e ucciso.

Giuseppina ha sposato Andrea davanti agli amici e ai parenti. Una cerimonia simbolica durante la quale, con il bouquet tra le mani, ha letto la lettera-preghiera per il suo compagno. Una lettera che lei aveva scritto tempo fa proprio per il giorno in cui avrebbero, insieme, potuto realizzare il sogno di diventare marito e moglie. Il parroco ha così concluso la celebrazione: «Andrea sarà sempre tuo e solo tuo». Andrea lascia anche Aurora, sua figlia di 11 anni.