Allenatore abusava di baby calciatori, tra i 9 e gli 11 anni. Arrestato

Gli abusi sarebbero avvenuti all’interno del centro sportivo delle Fiamme Gialle di Palermo. A denunciare le molestie una mamma di un bambino vittima dell’allenatore.

Gianfranco Cascone, di 54 anni, è stato arrestato dagli agenti della squadra mobile di Palermo con l’accusa di violenza sessuale nei confronti dei bambini che allenava e che hanno una età compresa tra i 9 e gli 11 anni.

Gli abusi

L’operazione è scattata lo scorso 12 agosto quando una mamma ha denunciato il fatto. Gli abusi sarebbero avvenuti all’interno del centro sportivo delle Fiamme Gialle di Palermo. E a confermare quanto denunciato dalla mamma di uno delle vittime ci sarebbero le immagini catturate da una telecamera nascosta installata proprio nel corso delle indagini. L’accusa ha ora chiesto l’incidente probatorio. Ad esso parteciperanno sette dei bambini vittime degli abusi e anche tre minorenni che potrebbero fornire ulteriori importanti dettagli.

LEGGI ANCHE: Minorenne abusata e picchiata con un tubo di gomma: arrestato il patrigno

Gianfranco Cascone è stato arrestato in flagranza di reato proprio all’interno della struttura in cui avrebbe compiuto le violenze. Gli agenti, temendo che potesse mettere in atto muovi abusi, si trovavano nelle vicinanze del centro sportivo ed hanno avuto modo di intervenire immediatamente.