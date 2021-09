Violenza sulle donne, omicidio di Sabina Nessa: un femminicidio ogni tre giorni

Si torna a parlare di violenza sulle donne, dopo Sarah Everard, ad essere uccisa è Sabina Nessa. La media è di un femminicidio ogni tre giorni.

Dopo l’assassinio di Sarah Everard, la giovane aggredita nel quartiere di Clapham mentre tornava a casa lo scorso marzo, si passa a quello di Sabina Nessa. Ad oggi in Gran Bretagna sono state uccise 77 donne. La preoccupante media è di un caso di femminicidio ogni tre giorni.

Violenza sulle donne, femminicidi in aumento: l’ultimo è di Sabina Nessa

Il caso di Sarah Everard aveva scosso molto l’opinione pubblica, suscitando proteste di massa sulla sicurezza delle donne, ma non ha portato a nulla di concreto. Oggi si parla di un altro caso brutale, quello di Sabina Nessa, insegnante di 28 anni uccisa violentemente a pochi metri dalla sua abitazione a Kidbrooke, nel quartiere londinese di Greenwich, il 18 settembre. Nel tempo libero faceva ripetizioni di inglese agli emigrati, adorava i gatti, aveva una famiglia unita che le voleva tanto bene: Sabina era uscita per raggiungere gli amici in un pub che si trovava a cinque minuti di distanza da casa sua.

Sabina a quel pub non è mai arrivata. La polizia ha offerto la sua piena collaborazione e ha promesso che la sicurezza delle donne è una priorità. Il sindaco di Londra, Sadiq Khan, ha ribadito che «non possiamo vivere in una società in cui una donna ha paura di uscire da sola la sera. Ogni donna ha il diritto di sentirsi al sicuro». Dall’assassinio di Sarah Everard a quello di Sabina Nessa, altre 77 donne in Gran Bretagna sono state uccise.

La morte di Sabina Nessa, a differenza di quanto successe con la Everard, è inizialmente passata in sordina: la sua foto inizialmente non è comparsa sulle prime pagine di tutti i giornali. Oggi la Metropolitan Police ha arrestato un 38enne sospettato della sua uccisione. Le forze dell’ordine stanno cercando anche un altro uomo, le cui foto sono state rese pubbliche con un appello alla popolazione per individuarlo.

Anche in Italia i casi di femminicidio sono molto preoccupanti: sono 83 le donne uccise dall’inizio dell’anno, 7 negli ultimi 10 giorni. L’ultima vittima della brutalità maschile è stata Alessandra Zorzin, uccisa da un suo conoscente, Marco Turrin, il 15 settembre.