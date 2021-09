Indovina chi viene a Cena, anticipazioni 25 settembre: salute e ambiente i temi della puntata

Inizia l’avventura su Rai 3 della trasmissione Indovina chi viene a cena in questa stagione televisiva, scopriamo quali siano gli argomenti affrontati nel programma condotto da Sabrina Giannini, e di cosa si occuperà sin dalla prima puntata.

Di cosa tratta la trasmissione

Nella prima serata di Rai 3 verrà trasmessa Indovina chi viene a cena. Il titolo prende spunto dal film omonimo di Stanley Kramer del 1967, interpretato da Spencer Tracey e Sidney Poitier. Dal 2016 la trasmissione viene condotta da Sabrina Giannini, in un lustro sono state 42 le puntate, di cui una trasmessa lo scorso 27 febbraio, intitolata l’Innocenza del pipistrello, in cui si è indagato sulle origini del Covid ed il salto di specie da animale ed uomo, in particolare cosa bisognerà fare per prevenire future situazioni pandemiche.

Leggi anche: Direttore Rai 3: Il video pubblicato da Fedez è una manipolazione… ecco la risposta del cantante

A distanza di 7 mesi, il programma ritorna ad essere trasmesso su Rai 3 e si occuperà nella puntata di questa sera di salute ed ambiente. A partire dal traffico illecito di animali esotici alle truffe alimentari spesso troppo presenti tra i vari consumatori, ampliando il discorso dal sistema di etichettatura troppo superficiale fino all’inchiesta sulle mele e la presenza massiccia di pesticidi al loro interno.

Chi è Sabrina Giannini

Nata a Cernusco sul Naviglio, alle porte di Milano, nel marzo del 1965, diventa giornalista nel 1993. Sin dai primi anni di carriera si occupa di indagini, come nel caso dell’inchiesta sulla tossicità del mercurio. A livello televisivo, Sabrina Giannini collaborerà per le trasmissioni Professione Reporter e come inviata di Report. Per la sua attività ha ottenuto diversi premi, tra cui il Gran Prix Leonardo e quello intitolato ad Ilaria Alpi.

Leggi anche: Lui è peggio di Me, prima puntata della seconda stagione: gli Ospiti del programma di Panariello e Giallini

A partire dal 2016, le è stata affidata una trasmissione tutta sua, in cui si occupa di sistemi alimentari ad impatto negativo sull’ambiente e gli animali. Sabrina Giannini ritornerà questa sera a condurre Indovina chi viene a cena, l’orario di inizio del programma di inchieste è previsto per le 21 e 20, visibile anche su Raiplay in streaming.