La compagnia aerea Swiss minaccia di licenziare i dipendenti non vaccinati

La Swiss ha avvisato che lo staff di bordo che non farà il vaccino anti Covid rischia il licenziamento. Ecco che cosa sta accadendo

La compagnia aerea Swiss ha avvisato che il proprio staff di bordo che non ha ancora fatto il vaccino anti Covid rischia di essere rimandato a casa, ossia può essere licenziato. Ad agosto la compagnia ha stabilito che entro il 1° dicembre tutto il personale debba essere vaccinato. Molti Stati, precisa la società, non consentono l’ingresso a equipaggi non vaccinati.

Secondo la compagnia, oltre la metà dei propri dipendenti si è sottoposta a entrambe le dosi di vaccino. Coloro che rifiuteranno la somministrazione del siero sarà licenziato il prossimo gennaio.

Coloro che sono indecisi possono prendere 6 mesi di aspettativa, ma il ritorno a lavoro sarà consentito solo se saranno vaccinati. Per chi invece non può fare il vaccino per motivi medici, ci saranno delle valutazioni caso per caso.