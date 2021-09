Elezioni Torino, Lo Russo sereno: “Possiamo vincere al primo turno”

Il candidato del Centrosinistra a Torino si mostra sicuro e parla delle difficoltà della città. E su Instagram imita Khaby Lame

Nonostante gli ultimi sondaggi vedano il suo avversario leggermente avanti e la soluzione più probabile sia quella del ballottaggio, Stefano Lo Russo è sicuro che il Centrosinistra farà un buon risultato a Torino. Il consigliere del Partito Democratico, sostenuto da sei liste per la poltrona di sindaco, non appare preoccupato nemmeno dal mancato sostegno in caso di secondo turno del Movimento 5 Stelle, anzi rilancia e afferma “L’aria è buona e contiamo di vincere al primo turno“.

Durante una intervista in televisione, il candidato del Partito Democratico parla del programma per la città e ribadisce la fase di difficoltà che sta passando il capoluogo piemontese. “Torino è una città dalla quale si scappa, la città ha rappresentato negli anni per milioni di persone un’occasione di riscatto, oggi non lo è più, sta perdendo 500 residenti al mese” ha detto il dem.

“La vocazione di Torino è al lavoro e alla produzione, quindi una manifattura integrata con le nuove tecnologie. Si deve puntare anche sulla transizione ecologica e sulla cultura“. Secondo Lo Russo, a Torino “in questi anni su questo fronte abbiamo perso terreno, la cultura è un enorme veicolo di identità della città, di attrazione, di produzione di attività culturali, di promozione, di turismo. Inoltre la nostra ambizione è quella di far diventare Torino una grande città universitaria, cioè una città che oltre a ospitare università venga riconosciuta come luogo per universitari con una contaminazione orizzontale tra ricerca e trasferimento tecnologico“.

In queste ore sul social network Instagram è apparso un video che riprende Stefano Lo Russo imitare il noto influencer Khaby Lame. All’inizio sulla scheda elettorale si vede una mano mettere una x sul nome del candidato del Centrodestra Paolo Damilano, poi si vede Lo Russo barrare il suo nome e poi fare il celebre gesto di Lame. “Perdonami Khaby Lame, prendilo come un tributo. Ci piaci moltissimo e noi ci divertiamo” è la didascalia al video.