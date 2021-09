Mamma sbranata viva da un cane di 54 chili per difendere le figlie

Voleva difendere le sue bimbe: mamma muore sbranata viva da un cane sotto gli occhi delle figlie che hanno subito chiamato i vicini. I fatti sono avvenuti il 24 settembre scorso. I primi a dare l’allarme sono stati i vicini di casa che hanno raccontato ai giornali di aver udito delle urla atroci.

Amber LaBelle aveva 42 anni e viveva a Myrtle Point, nello Stato USA dell’Oregon. La mattina del 24 settembre a casa sua è andata a farle visita un uomo che, in quel momento, stava tenendo il cane. Non è chiaro come siano andate le cose, fatto che ad un certo punto l’animale l’ha aggredita senza darle scampo. A mordere è stato un incrocio fra un Pit bull americano e un bulldog. L’animale aveva già attaccato in passato. Il cane era stato affidato da un amico che si era allontanato dal paese per un viaggio di alcuni giorni.

L’animale era rinchiuso in una stanza. Le figlie della 42enne, però, erano riuscite ad avvicinarlo e loro madre, per salvarle da un attacco aveva tentato di allontanarlo. L’incrocio di Pit bull, che pesava ben 54 chili, non ha esitato un momento a scagliarsi contro la 42enne. Poi le urla strazianti e una delle bambine è andata a chiamare i vicini. Quando gli abitanti della casa accanto sono arrivati, Amber era già incosciente.

La tragedia della mamma eroina

“Era una scena piuttosto brutta… C’era un altro vicino che tratteneva un cane, un cane piuttosto grande, e io sono passata davanti al cane e sono corsa subito da Amber. In quel momento non era cosciente”, ha raccontato April Shaw.

Le bambine sono rimaste illese. La 42enne è stata portata in ospedale in condizioni disperate ed è deceduta poco dopo. Il suo ex e padre delle figlie Josef Dieckman, ha detto: “Una cosa che vorrei che la gente sapesse è che l’ultima cosa che ha fatto su questa terra è stata salvare la vita dei suoi figli”. Ha aggiunto: “Le sarò eternamente grato per questo”.